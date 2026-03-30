أون سبورت تنقل مواجهات دولية قوية.. مواعيد مباريات مثيرة لعشاق الكرة

أعلنت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث مجموعة من المباريات الودية والدولية المرتقبة، والتي تجمع بين منتخبات عالمية وعربية في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشبكة على تقديم محتوى رياضي مميز يلبي اهتمامات الجماهير في الوطن العربي.

مواجهة مرتقبة بين إسبانيا ومصر

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء نحو اللقاء القوي الذي يجمع منتخب إسبانيا بنظيره منتخب مصر، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق أقصى استفادة فنية من هذا اللقاء.

الأردن يواجه نيجيريا في اختبار صعب

وفي نفس اليوم، يخوض منتخب الأردن مباراة مهمة أمام منتخب نيجيريا، في مواجهة قوية تقام عند الساعة 18:30 بتوقيت الجزائر. ويأمل المنتخب الأردني في تقديم أداء مميز أمام أحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية.

الأرجنتين تصطدم بزامبيا

أما فجر الأربعاء، فتشهد الجماهير مواجهة تجمع منتخب الأرجنتين مع منتخب زامبيا، وذلك في تمام الساعة 00:15 بتوقيت الجزائر. وتعد هذه المباراة فرصة للوقوف على جاهزية المنتخبين قبل المنافسات الرسمية.

قمة بين أمريكا والبرتغال

وفي توقيت قريب، يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب البرتغال، في مباراة تنطلق عند الساعة 00:00 فجر الأربعاء بتوقيت الجزائر، وسط توقعات بمواجهة قوية ومليئة بالإثارة.

تردد قنوات أون سبورت الناقلة

يمكن متابعة جميع هذه المباريات عبر قنوات أون سبورت، من خلال التردد التالي:

• التردد: 11977

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

وتواصل قنوات أون سبورت تعزيز حضورها بنقل أبرز الأحداث الكروية، لتكون وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم في المنطقة.