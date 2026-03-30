ننشر أسماء ضحايا في حادث دهس نقل لملاكي بالدقهلية
مقتل عامل هندي في هجوم استهدف منشأة كهرباء بالكويت
اليوم.. نظر أولى جلسات قضية عروس بورسعيد أمام الجنايات
منتخب مصر يخوض تدريبه في إسبانيول استعدادا لودية إسبانيا
انفجار غامض في جنوب لبنان يوقع قتيلا وجريحا من قوات حفظ السلام
النقل دهست الملاكي.. مصرع 3 أشخاص بالدقهلية
الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم
بقوة 680 حصانًا.. ماذا تقدم أستون مارتن DB12 الخارقة؟
ماذا كان النبي يقول قبل النوم؟.. 11 دعاء تبدل حالك حيا وميتا
موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وموعد تغيير الساعة
راجل جميل وفرفوش.. تامر حسني يرقص مع السفير الفرنسي
كيفية صلاة الحاجة والدعاء المستجاب فيها كما ورد عن الرسول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أون سبورت تنقل مواجهات دولية قوية.. مواعيد مباريات مثيرة لعشاق الكرة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أعلنت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث مجموعة من المباريات الودية والدولية المرتقبة، والتي تجمع بين منتخبات عالمية وعربية في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشبكة على تقديم محتوى رياضي مميز يلبي اهتمامات الجماهير في الوطن العربي.

مواجهة مرتقبة بين إسبانيا ومصر

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء نحو اللقاء القوي الذي يجمع منتخب إسبانيا بنظيره منتخب مصر، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق أقصى استفادة فنية من هذا اللقاء.

الأردن يواجه نيجيريا في اختبار صعب

وفي نفس اليوم، يخوض منتخب الأردن مباراة مهمة أمام منتخب نيجيريا، في مواجهة قوية تقام عند الساعة 18:30 بتوقيت الجزائر. ويأمل المنتخب الأردني في تقديم أداء مميز أمام أحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية.

الأرجنتين تصطدم بزامبيا

أما فجر الأربعاء، فتشهد الجماهير مواجهة تجمع منتخب الأرجنتين مع منتخب زامبيا، وذلك في تمام الساعة 00:15 بتوقيت الجزائر. وتعد هذه المباراة فرصة للوقوف على جاهزية المنتخبين قبل المنافسات الرسمية.

قمة بين أمريكا والبرتغال

وفي توقيت قريب، يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب البرتغال، في مباراة تنطلق عند الساعة 00:00 فجر الأربعاء بتوقيت الجزائر، وسط توقعات بمواجهة قوية ومليئة بالإثارة.

تردد قنوات أون سبورت الناقلة

يمكن متابعة جميع هذه المباريات عبر قنوات أون سبورت، من خلال التردد التالي:
    •    التردد: 11977
    •    الاستقطاب: عمودي
    •    معدل الترميز: 27500

وتواصل قنوات أون سبورت تعزيز حضورها بنقل أبرز الأحداث الكروية، لتكون وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم في المنطقة.

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

ترشيحاتنا

البشرة

علاج جفاف البشرة بمكونات طبيعية من المنزل

ويجز

لمسة زوجته تصنع الفارق.. ويجز يلفت الأنظار بإطلالة مميزة بحفله الأخير

صينية الكفتة بالبطاطس

أكلات بعد العيد.. طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس

بالصور

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

فيديو

فاطمة كشري

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد