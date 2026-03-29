شبانة: إنفانتينو هينفذ فكرة أحمد دياب في كأس العالم 2026

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس إجراء تعديلات جديدة على نظام مباريات كأس العالم المقبلة، بهدف زيادة العوائد التسويقية.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدرس إيقاف مباريات كأس العالم القادمة لمدة 3 دقائق في كل شوط، من أجل إذاعة إعلانات، على غرار ما حدث في الدوري المصري".

وأضاف: "النائب أحمد دياب كان قد طبق هذه الفكرة في الدوري المصري تحت مسمى 'Cooling Break'، وتعرض وقتها لانتقادات، رغم أن الهدف كان تعظيم موارد المسابقة".

وتابع: "إنفانتينو يعتزم تنفيذ الفكرة في كأس العالم، بحيث يتم إيقاف المباراة بعد مرور 20 دقيقة من كل شوط لمدة 3 دقائق".

وعن كأس العالم للأندية، قال: "النسخة القادمة من كأس العالم للأندية ستقام بمشاركة 48 ناديًا، والأهلي ضمن الفرق المشاركة، باعتباره الأعلى تصنيفًا في إفريقيا، ومشاركته شبه محسومة".