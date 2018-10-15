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رياضة

مجدي عبد الغني: ساعدنا الزمالك في منع خصم النقاط وسنسترد ما دفعناه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أزمة خصم النقاط من الزمالك بسبب مستحقات لاعبيه القدامى انتهت تمامًا.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأزمة انتهت تمامًا حيث تم التسديد من مستحقات لاعبي الزمالك الذين شاركوا في كأس العالم روسيا 2018.

وتابع أن اتحاد الكرة مستعد لمساندة جميع الاندية مثل ماحدث مع الزمالك، وواصل أن الجبلاية سددت المستحقات من حقوق النادي المادية نظير مشاركة لاعبيه في كاس العالم.

واختتم مجدي تصريحاته "من حق الجبلاية استرداد الأموال بالتأكيد، قمنا بمساعدة الزمالك وسنساعد أي نادي يحتاج إلى ذلك بكل تأكيد، لا أعلم قيمة مستحقات الزمالك".

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مجدي عبد الغني: ساعدنا الزمالك في منع خصم النقاط وسنسترد ما دفعناه

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