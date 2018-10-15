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محافظات

بالأسماء.. ارتفاع أعداد مصابي حريق شبين الكوم لـ 19

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
صورة من الحريق
صورة من الحريق
محمد امين
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن مصابي حريق مخزن الكاوتش بشبين الكوم قد وصل عددهم إلى 19 مصابا معظمهم أصيبوا باختناق أثناء تأدية عملهم للسيطرة على الحريق، وأن معظمهم أجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بمجرد نقلهم للمستشفى وحالتهم جميعا مستقرة ولا خوف عليهم .

وضمت أسماء المصابين كل من "حمدى حسن عبدالحميد 45 سنة، اختناق، حمدى مليجي الغول 50 سنة، من قوات الحماية المدنية وأصيب بحروق من الدرجة الأولى، أسامة طارق البربرى 22 سنة، اختناق، أسامة مصطفى 48 سنة، اختناق، معتز جاب الله العشماوى 38 سنة، مقيم بالشهداء، من قوات الحماية المدنية، وأصيب باختناق، معتز السيد أحمد 40 سنة، من قوات الحماية المدنية، أمانى محمود عبدالغنى 19 سنة، إغماء، نقيب عدوى فتحي 35 سنة أصيب باختناق، جمال محمد علام 35 سنة من قوات الحماية المدنية اختناق، جمال عبدالعزيز الفقى 44 سنة من قوات الحماية المدنية اختناق، احمد طه سعد 29 سنة اختناق".

كما شملت الأسماء أيضا "مصطفى يوسف حجاج 32 سنة،مقيم بالوراق بمحافظة الجيزة، أصيب بأختناق، وإبراهيم محمود عبدالغنى عماد 20 سنة، أصيب باختناق، ضياء صبحى الشال 27 سنة، مقيم بالشهداء وأصيب باختناق وجرح باليد اليمنى 5 سم، محمود صبحى عبدالواحد 16 سنة، أصيب باختناق، أحمد زكى محمود 19 سنة، أصيب باختناق، أحمد مسعود 19 سنة، مقيم باشمون، أصيب بحروق من الدرجة الثانية والساق اليسرى، رمضان أبو الحسن 40 سنة، أصيب باختناق، حمدي حسن عبدالحميد 45 سنة، أصيب باختناق".

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