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مرأة

ماسك لتفتيح البشرة فى 30 دقيقة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
ماسك سريع لتفتيح الوجه يمكنك تطبيقه وتحضيره على بشرتك، له مفعول السحر فى تفتيح بشرتك لدرجات بمكونات سريعة من مطبخك، إليك مكوناته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

مكونات ماسك تفتيح البشرة السريع:

•نصف كوب من ماء الورد.
•ملعقة كبيرة من حب الرشاد.
•ملعقة كبيرة من مطحون حب الرشاد.
•ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.
•ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
•بياض بيضة.

الخطوات ماسك السريع لتفتيح البشرة:

فى وعاء أمزجى كافة المكونات لتتجانس تماما وتشكل عجينة بدون تكتلات قومى بفردها على بشرتك بالتساوى وتركها حوالى 30 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر ويمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا على الأقل وستدهشين بالنتيجة.

فوائد ماسك السريع لتفتيح البشرة:

يعمل بشكل فعال على تخليص البشرة من حبوب الوجه المزعجة ويمنحها مظهرًا نضرًا وإزالة الجلد الميت وتبييض وتوحيد لون البشرة
كما يمنحها الترطيب اللازم.

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