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رياضة

المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات وديا.. اليوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
شوقى غريب
شوقى غريب
يسري غازي - عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأوليمبى فى مواجهة قوية أمام الإمارات اليوم بدبى فى إطار استعداد الفراعنة لأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى 2019 والمؤهلة لأوليمبياد 2020 بطوكيو.

وكان منتخب مصر الأوليمبى تعادل سلبيا مع نظيره الإماراتى وديا فى المباراة التى جمعتهما الجمعة فى دبى، فى إطار الاستعداد لأمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الأوليمبى إلى منح عدد من اللاعبين فرصة للمشاركة فى مباراة اليوم من أجل تجهيز الجميع لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد فى العام المقبل.

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