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مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
رئيس الوزراء يبدأ جولته بالدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر
مدبولى يكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول
مسئولو المحافظة : تنفيذ 96 مدرسة هذا العام بالدقهلية بها 1550 فصلا

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة أخرى من الزيارات الميدانية، حيث توجه صباح اليوم إلى محافظة الدقهلية، في زيارة تحمل شعار "أولوية الصحة والتعليم"، إذ تتضمن تفقد منشآت طبية تخضع للتطوير، ومؤسسات تعليمية متميزة في مجال التعليم العالي والفني، بما يؤكد حرص الدولة على تحقيق طفرة ملموسة في قطاعي الصحة والتعليم، بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن ورفعة الوطن، وقد رافقه خلال الجولة، وزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظ الدقهلية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الدقهلية من مدينة ميت غمر، حيث زار المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بالمدينة، كنموذج بارز للمدارس الفنية في المحافظة، انطلاقًا من اهتمام الدولة بالتعليم الفني، والحرص على الارتقاء بمخرجاته من الفنيين المدربين، وربطها باحتياجات سوق العمل.

وتفقد رئيس الوزراء معظم الأقسام التي تضمها المدرسة، والتي تشمل العديد من التخصصات الفنية، منها أقسام الغزل والنسيج، والكهرباء، ونجارة الأثاث، وتشكيل المعادن، والخراطة واللحام، والتركيبات الميكانيكية، والزخرفة، كما تعرف على تجهيزات كافة الأقسام التي زارها، والتي تضم المعدات والآلات اللازمة لتدريب الطلاب.

وشهد مدبولي، قيام الطلاب باستخدام تلك الآلات تحت إشراف المدربين، حيث أشاد بمخرجات العمل في تلك الأقسام، والتي عكست جودة منظومة التعلم والتدريب.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المدرسة، والتي افتتحت عام 2017، وتم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 18.5 مليون جنيه، وتمتد على مساحة نحو 17 ألف م2، وتتكون من مبنيين للطلاب بهما 48 فصلًا، و3 مبان للورش، تضم جميعها 10 ورش في مختلف التخصصات الفنية، وبالمدرسة نحو 1300 طالب، و279 مدرسا وإداريا.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة العمل على تخفيض الكثافات فى الفصول، مشيرا إلى أنه ينتظر منه تقديم خطة عمل واضحة لتحقيق ذلك الهدف، وستعمل الحكومة على توفير التمويل المطلوب.

وأكد مسئولو المحافظة أنه تم تنفيذ 96 مدرسة هذا العام بالدقهلية، بها 1550 فصلا، مشيرا إلى أن 35 مدرسة منها تبرع الأهالى بأراضيها، فوجه لهم رئيس الوزراء الشكر، وطالب بتكريم هذه النماذج المضيئة فى المجتمع.

وخلال جولته بالمدرسة، تحاور مدبولى مع عدد من الطلاب، واستمع إلى قصيدة وطنية حماسية، من طفل صغير كان يرتدى زى الصاعقة المصرية، وعدد من الأناشيد الوطنية المختلفة من طلبة المدارس، فوجه لهم جميعا الشكر، وتمنى لهم التوفيق فى دراستهم.
مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور
مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور
مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور
مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور
مدبولى يبدأ جولته للدقهلية بزيارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بميت غمر .. ويكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة العمل على تخفيض كثافات الفصول.. صور

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