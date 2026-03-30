بأمر الزعيم الكوري .. إعدام إسرائيليين في تسريب معلومات استخباراتية

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإعدام إسرائيليين اثنين يقيمان في البلاد بتهمة تسريب معلومات استخباراتية حساسة إلى الموساد، حسبما أفاد موقع “haberler”.





بحسب الادعاء، تمكن الإسرائيليان من الوصول إلى معلومات استراتيجية وعسكرية في كوريا الشمالية، وسلماها إلى الموساد، وذُكر أن هذه الأنشطة تم الكشف عنها نتيجة تحقيق أجرته وحدات أمنية.

وأُشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي اتخذ قرار الإعدام مباشرة، انطلاقا من موقفه الحازم ضد مثل هذه الأنشطة التي تُهدد أمن الدولة.







ولفت هذا التطور انتباه الرأي العام الدولي، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن من مصادر مستقلة بشأن الحادث.





ولاقى هذا القرار، الذي اتُخذ بتهم التجسس، صدى واسعا في المجتمع الدولي، وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على سياسات كوريا الشمالية الأمنية الصارمة، وحظيت بتغطية إعلامية عالمية واسعة.