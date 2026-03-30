النواب يوافق على 6 اتفاقيات .. ويرفع الجلسة إلى 21 أبريل

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم 21 أبريل المقبل، بعد جلسة شهدت نشاطًا تشريعيًا مكثفًا.

وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة وإقرار 6 اتفاقيات دولية، وذلك وفقًا لتقارير اللجان النوعية المختصة، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على عدد من الاتفاقيات المهمة، من بينها قرار رئيس الجمهورية بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومساهمة مصر بقيمة 3 ملايين دولار، إلى جانب الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع، بما يدعم الابتكار والتحول الرقمي ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.