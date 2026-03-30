عيار 21 يتجاوز 7000 جنيه .. قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، قفزة جديدة خلال التعاملات، حيث تخطى عيار 21 حاجز 7,000 جنيه.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، ومع صعود الدولار أمام الجنيه ليقترب من 54 جنيهًا في البنوك المصرية.



سعر جرام الذهب اليوم في مصر

عيار 24 : 8,055 جنيهًا للبيع و7,975 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 7,050 جنيهًا للبيع و6,980 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 6,045 جنيهًا للبيع و5,985 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,700 جنيه للبيع 4,655 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 56,400 جنيه للبيع و55,840 جنيهًا للشراء.

أسعار الأونصة

الأونصة بالجنيه: 250,605 جنيهات للبيع و248,115 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار : 4,531.65 دولار.