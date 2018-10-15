ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير البترول يبحث موقف المرحلة الثانية لإنتاج الغاز من حقول البحر المتوسط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
مصطفى خلاف ومايكل عياد
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بى بى للاستكشاف والإنتاج والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمي لشركة بى بى بشمال أفريقيا والوفد المرافق الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط حيث تم استعراض موقف تنمية حقلى جيزة وفيوم المخطط وضع باكورة إنتاجهما على خريطة الإنتاج في نهاية العام الحالي بحوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا تزداد تدريجيًا لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

كما تم استعراض مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الإنتاج في الربع الثالث من عام 2019 وتم استعراض موقف البئر الرابع الذى سيتم وضعه على الإنتاج في مشروع حقل أتول والذي سيرفع الإنتاج من الحقل من 300 - 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأكد الملا على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات تنمية حقول الغاز في إطار استراتيجية الوزارة لسرعة الانتهاء منها والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.

ومن جانبه قال برنارد لونى أن هناك شراكة استراتيجية بين بى بى وقطاع البترول يدعمها التاريخ الطويل للعمل الناجح المشترك وأن الفرص المتاحة تعزز الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة ، مؤكدًا  استمرار التنسيق وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق المصالح للطرفين.

حضر المباحثات المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

موضوعات متعلقة

"البترول": بدء إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا نهاية 2018

"الملا" يتفقد حقول غاز غرب الدلتا.. صور

الملا يتابع المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا

الملا: بدء إنتاج الغاز من مشروع المرحلة 9 ب بالبحر المتوسط الشهر القادم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الفردوس للغات بالمنصورة

أمين الفتوى: صلاة الجماعة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين

المصرى يشكو الجبلاية للفيفا بسبب استاد بورسعيد

السلطات التركية تجلي السفير الإيراني بعد تهديدات بتفجير انتحاري

محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في ليفربول اليوم

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

اليوم.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو

مدير أمن الجيزة يتفقد الإجراءات الأمنية استعدادا للتشغيل التجريبي لمطار سفنكس..صور

الدوقة ميجان ميركل تعلن انتظار مولودها الأول في 2019..صور

أول تعليق إيراني على اختفاء جمال خاشقجي في تركيا

قرار جديد من محمد صلاح تجاه إصابته فى مباراة مصر وسوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

محمد إبراهيم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بغرق بلدان بأكملها..فيديو
خبير ضرائب: قرار لجنة تقييم الضريبة العقارية ليس نهائيا ..فيديو
الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو
تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو
إجراء مسح فيروس سي على 93500 شخص ببنها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟