وزير البترول يبحث موقف المرحلة الثانية لإنتاج الغاز من حقول البحر المتوسط

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بى بى للاستكشاف والإنتاج والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمي لشركة بى بى بشمال أفريقيا والوفد المرافق الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط حيث تم استعراض موقف تنمية حقلى جيزة وفيوم المخطط وضع باكورة إ نتاجهما على خريطة الإنتاج في نهاية العام الحالي بحوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا تزداد تدريجيًا لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.





كما تم استعراض مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الإنتاج في الربع الثالث من عام 2019 وتم استعراض موقف البئر الرابع الذى سيتم وضعه على الإنتاج في مشروع حقل أتول والذي سيرفع الإنتاج من الحقل من 300 - 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.





وأكد الملا على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات تنمية حقول الغاز في إطار استراتيجية الوزارة لسرعة الانتهاء منها والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.





ومن جانبه قال برنارد لونى أن هناك شراكة استراتيجية بين بى بى وقطاع البترول يدعمها التاريخ الطويل للعمل الناجح المشترك وأن الفرص المتاحة تعزز الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة ، مؤكدًا استمرار التنسيق وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق المصالح للطرفين.



