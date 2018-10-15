عصابتان تستوليان على 2000 طن بترول خام ويبيعونه بـ 5 ملايين جنيه عقب تكريره..صور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 20 متهما لقيامهم بسرقة أنابيب البترول الخام واستيلائهم على أكثر من 2000 طن بترول خام وإعادة بيعها بقرابة 5 ملايين جنيه عقب تكريرها داخل مصنع غير مرخص.



وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 20 متهما لقيامهم بقطع خطوط أنابيب البترول وتركيب طلمبات سحب عليها بمحافظات (المنوفية - القليوبية - الإسكندرية- الغربية - مطروح ) وإستيلائهم على كميات من البترول الخام.



وأمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل الأول عدا أحدهم وضم 14 متهما (8 عاطلين، 5 سائقين، مزارع من بينهم 7 لهم معلومات جنائية ) يقيمون بمحافظات (القاهرة- القليوبية - المنوفية - الغربية – أسيوط) وأمكن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش و5 طلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة خطوط منتجات بترولية والشروع فى إرتكاب وقائع أخرى بنطاق مديرية أمن الغربية وكذلك سرقة خطوط أخرى بنطاق محافظتى ( القليوبية – الشرقية ) جارى الإرشاد عنها ، وضبط بحوزتهم ( مولد كهربائى ، شنيور ، 3 معطف ، فأس ، 2 كوريك ، ماكينة لحام، تروسيكل ).



كما أمكن لفريق البحث تحديد وضبط عناصر التشكيل الثانى عدا أحدهم وضم 8 متهمين (مقاول مبانى " له معلومات جنائية " ، براد معادن ، مزارعان ، عاطلان لأحدهما معلومات جنائية ، مقاول سيارات نقل ، صاحب مصنع مذيبات ) لشروعهم فى سرقة خط أنابيب نقل البترول الخام الممتد من منطقة ميناء الحمراء حتى محطة سيدى كرير ، وقيامهم بأعمال حفر وتركيب (2) محبس على الخط المشار إليه بمحاذاة الطريق الكيلو 30 بحرى.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وسابقة إرتكابهم (9) وقائع بنطاق مديريتى أمن ( الإسكندرية ، مطروح ) وإستيلائهم على كميات من البترول الخام تزن حوالى (2228 طنا ) فى غضون الفترة من شهر يناير من العام الحالى وحتى شهر أكتوبر الجارى، وقاموا ببيعها لعملائهم نظير مبلغ (4 مليون و 620 ألف جنيه)، وأضافوا بقيام أحد عناصر التشكيل بإعادة تكرير وتصنيع البترول الخام السابق شرائه منهم داخل المصنع ملكه بالكيلو 19 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوى بدائرة القسم ، وتم إستهداف المصنع وعُثر بداخله على ( معمل لتكرير البترول ينتج جميع مشتقاته، 14 خزانا كبيرا الحجم يحوى كل منها مشتقات عديدة للمواد البترولية ، 2 تانك كبير الحجم بداخلها مادة لخام البترول ، غلاية كبيرة الحجم "مُكثف" ) .



وبمواجهتهم أرشدوا عن الأدوات المستخدمة (سيارة نقل مُجهزة "فنطاس" - 8 جلب معدنية مختلفة الأحجام- 3 كوبلن - محبس - 5 لاكور- صاروخ كهربائى - شنيور كهربائى- موتور شفط مياه غاطس- علبة شريط لحام - مولد كهربائى- 20 وصلة خرطوم - ماكينة لحام).