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محافظات

انتظام خدمات الكهرباء بعد انقطاعها في 3 مناطق بالوادي الجديد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إن خدمات الكهرباء انتظمت في بعض المناطق السكنية بعد انقطاعها لمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضاف "الطماوي" أن هذه المناطق شملت الزهور، والمركز الطبي، والمحكمة، ومحطة مياه الزهور، بسبب إجراء الصيانة الدورية لأكشاك الكهرباء والمحولات بهذه المناطق السكنية، لضمان الحفاظ على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا استكمال تركيب كشافات الليد الموفرة للكهرباء بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة، واستبدال جميع الكشافات القديمة.

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