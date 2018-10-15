تأجيل محاكمة 7 متهمين بأحداث كلية التجارة الأزهر لـ 29 اكتوبر

اجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 7 متهمين، فى أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013، وذلك لجلسة 29 اكتوبر لضم قرارات العفو التي اصدرها رئيس الجمهورية .



وفى بداية الجلسة طلب المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة من النيابة العامه باعادة تلاوة قرار الاتهام من جديد نظرا لمغايرة عضوى الهيئة وتشكيل هيئة المحكمة بمناسبة العام القضائى.



صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى .



وكانت النيابة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.



وتمسك فيصل السيد محمد المحامى دفاع المتهمين بالمرافعة التى ابداها امام المحكمة وما احتوته من دفوع ودفاع وطلب البراءة واخلاء سبيل المتهمين ، حيث انهم محبوسين منذ يوم 28 ديسمبر 2013 حتى تاريخه رغم صدور قرارات عفو عن معظم المتهمين فى القضية والتى كان عددهم 76 متهما حرصا على فتح امل لمتهمين محبوسين منذ فترة طويله ، حيث انهم طلاب بكليات مختلفة بجامعة الأزهر وانهم امضوا ما قبل 5 سنوات داخل السجون.



والمتهمون هم اسامة زيد وعلى قاعود ومحمد يسرى ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدى محمد واخر.