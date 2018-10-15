مزايدة علنية لتأجير منتجع بئر 3 بالخارجة في الوادي الجديد

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد عن طرح مزايدة عامة لتأجير منتجع بئر 3 جناح بمركز الخارجة وحددت يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر، الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة المزايدة بمقر قاعة كبار الزوار بنادي المحافظة الاجتماعى بالخارجة.



وأكدت المحافظة في بيان لها، أن مدة التأجير ثلاث سنوات ويشترط تقديم تأمين مؤقت بقيمة خمسة آلاف جنيه يستكمل لما يعادل نسبة 10% من إجمالي قيمة العملية فور الرسو كتأمين نهائي.



وأضاف البيان، يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الهيئة بحي الأمل بالخارجة مقابل سداد مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها لا غير يضاف اليها خمسون جنيها في حالة طلبها بالبريد وتخضع تلك العملية لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.