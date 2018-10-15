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أخبار البلد

مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:24 م
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الممشى السياحي بمدينة المنصورة الجديدة التي تقام على مساحة 4 آلاف فدان على الطريق الدولى الساحلى.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب ووزراء الصحة والتربية والتعليم ومحافظ الدقهلية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعمل الجاري في الممشي السياحي موجها بالانتهاء منه في الوقت المحدد له. 
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور
مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور

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