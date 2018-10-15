وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو

قال يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن مطار سفنكس الدولي يمثل إضافة كبيرة، ويتم استخدامه في تنشيط سياحة اليوم الواحد القائمة على الطيران العارض، خاصة أنه على مقربة من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة.



وأضاف " المصري" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" يعمل مطار سفنكس على تنشيط السياحة الداخلية للمصريين".



وتابع:" من المخطط أن يكون مطار سفنكس مماثلا لمطار القاهرة الدولي، ويخفف العبء عنه، ويكون بديلا واحتياطيا له"، مضيفا:" موقع مطار سفنكس استراتيجي، وسيكون جاهزا لاستقبال الرحلات الخارجية في الافتتاح الرسمي".

