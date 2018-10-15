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رياضة

محمد صلاح يظهر في مشهد مؤثر مع أحد معجبيه.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، في مشهد مؤثر مع أحد معجبيه أمام الفندق الذي يقيم به لاعب ليفربول الإنجليزي وهو ما أثار تعاطف الجميع .

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه الفرعون المصري ، وهو يحتضن إحدى معجباته وهي تبكي بشكل هستيري لحظة رؤيته.

وأظهر الفيديو «رقة قلب» اللاعب، ما جعله يتجه إليها ليحتضنها ويلتقط معها صورًا تذكارية أمام الفندق المقيم به، في مشهد خطف أنظار محبيه.
 https://www.facebook.com/OmarGaber/videos/319029148894175/

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