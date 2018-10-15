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أحمد موسى: مطار سفنكس الدولي يخدم القطاع السياحي والتجاري

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مطار سفنكس الدولي من ضمن المطارات المهمة التي تخدم ساكني محافظة القاهرة والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر والمنيا وبني سويف والفيوم.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مطار سفنكس يقع على بعد 45 كيلومترا من القاهرة، و5 كيلومترات من بداية الطريق الصحراوي ويقع داخل قاعدة غرب القاهرة الجوية.

وأكد، أن المطار يخدم رحلات اليوم الواحد، والرحلات الداخلية والدولية، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل.

وتوقع أحمد موسى، أن يسهم مطار سفنكس الدولي في إنعاش معدلات السياحة خاصة أنه يبعد عن منطقة الأهرامات والمتحف الكبير بنحو 30 دقيقة، والمنطقة الصناعية في مدينة السادات والمناطق الزراعية على طول ظهير الطريق الصحراوي وسيخدم حركة الصادرات المصرية.

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