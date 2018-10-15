عالم أزهري يوضح عقوبة الزنا في الإسلام .. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» (الإسراء:32).



وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» المذاع على فضائية «LTC TV»، الزنا بذوات المحارم أعظم إثما من غيره، لما فيه من القطيعة والأذى والاعتداء على الرحم المأمور بصلتها.



وأشار إلى أن بعض العلماء ذهبوا أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقًا، سواء كان محصنًا أو غير محصن، منوهًا بأنه إذا كان الزاني محصنًا أي متزوجا، فيرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان غير محصن أي بكر فيجلد مئة جلدة وينفى عن بلده عامًا ودليله قول الله عزل من قائل: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (سورة النور:2).







