محمد طلعت: فضلت المقاولون على أندية في الأردن وقطر.. فيديو

أكد محمد طلعت لاعب المقاولون العرب، أنه فضل الانضمام لذئاب الجبل خلال الموسم الحالي، على حساب عروض تلقاها مؤخرًا من أندية في الأردن والسعودية.



وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تلقى عرضًا من أندية "الشباب الأردني، بجانب السد القطري"، لكنه كان يرغب في خوض التجربة مع المقاولون العرب.



وتابع أن الشباب الأردني يعد من أكبر الأندية في الأردن، لكن قراره كان واضحًا باللعب مع المقاولون العرب، خاصة وأن علاء نبيل المدير الفني لذئاب الجبل يعد بمثابة والده.