ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد طلعت: فضلت المقاولون على أندية في الأردن وقطر.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
محمد طلعت
محمد طلعت
محمد رشاد
أكد محمد طلعت لاعب المقاولون العرب، أنه فضل الانضمام لذئاب الجبل خلال الموسم الحالي، على حساب عروض تلقاها مؤخرًا من أندية في الأردن والسعودية.

وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تلقى عرضًا من أندية "الشباب الأردني، بجانب السد القطري"، لكنه كان يرغب في خوض التجربة مع المقاولون العرب.

وتابع أن الشباب الأردني يعد من أكبر الأندية في الأردن، لكن قراره كان واضحًا باللعب مع المقاولون العرب، خاصة وأن علاء نبيل المدير الفني لذئاب الجبل يعد بمثابة والده.

ترشيحاتنا

برونسون جديد في تركيا يهدد بإشعال أزمة طاحنة بين ترامب وأردوغان

الأهلي يطلب تفعيل بند الاتحاد الإفريقي قبل موقعة وفاق سطيف

خبيرة أمريكية: موقف ترامب من اختفاء جمال خاشقجي غريب

7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

لحظة دخول الشرطة التركية القنصلية السعودية .. فيديو

شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور

رقم صادم حول معدلات الولادة القيصرية في مصر.. والدولة الأعلى خارج التوقعات

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

مونديال 2030.. فرصة جديدة أمام مصر لتنظيم كأس العالم

بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

شقيق طبيبة المطرية: رفضنا تحقيق النيابة علشان جثتها ما تتشرحش.. فيديو

حسام حسن: كثيرون في الوسط الرياضي لا يعرفون كيف يتم تجهيز فريق.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟