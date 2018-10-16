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عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
هشام عبد الدايم عميد
هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي
هاني حسين
قال الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، إننا نرغب في مساعدة كافة المرضى، مشيرا إلى تواجد جهات تساعدنا بالتبرعات، ومنها بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر.

وأضاف " عبد الدايم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم؛ حتى يستطيع أن يؤدي المعهد دوره تجاه المرضى على أكمل وجه، ونسعى إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة".

وتابع: "يتردد على معهد الكبد القومي اكثر من ربع مليون مريض كبد سنويا، مريض الكبد غلبان؛ لأن المرض يصيب الغلابة بشكل أكبر، ويقابل ذلك ارتفاع تكاليف العلاج".

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