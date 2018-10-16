تقدم الشيف أماني رفعت، طريقة عمل فرايد رايس- "أرز على البخار"- بشكل شهي ومذاق لا يقاوم.
المقادير :
ملعقة كبيرة زيت فول سوداني
2 بيضة
ذرة حلوة
عود كرفس مفروم
قطعة فلفل رومي أحمر مفروم
2 فص ثوم مفروم
140 جرام بيف قطع
أرز بسمتي أبيض مسلوق
ملعقة كبيرة صويا صوص حلو
بصل أخضر شرائح
طريقة التحضير :
يشوح الثوم في الزيت على النار ثم يضاف البيف
تضاف باقي الخضروات عدا البصل الأخضر.
يفسح مكان للبيضة بالمنتصف؛ لتسوى، ثم تخلط مع المكونات.
يضاف الأرز والصويا صوص ويقلب جيدًا.
يضاف البصل الأخضر ويمزج معه جيدا، ثم يقدم لتناوله.