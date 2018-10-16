ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل فرايد رايس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أماني رفعت، طريقة عمل فرايد رايس- "أرز على البخار"- بشكل شهي ومذاق لا يقاوم.

المقادير :
ملعقة كبيرة زيت فول سوداني 
2 بيضة 
ذرة حلوة 
عود كرفس مفروم 
قطعة فلفل رومي أحمر مفروم 
2 فص ثوم مفروم 
140 جرام بيف قطع 
أرز بسمتي أبيض مسلوق 
ملعقة كبيرة صويا صوص حلو 
بصل أخضر شرائح 

طريقة التحضير :
يشوح الثوم في الزيت على النار ثم يضاف البيف

تضاف باقي الخضروات عدا البصل الأخضر.

يفسح مكان للبيضة بالمنتصف؛ لتسوى، ثم تخلط مع المكونات.

يضاف الأرز والصويا صوص ويقلب جيدًا.

يضاف البصل الأخضر ويمزج معه جيدا، ثم يقدم لتناوله.

ترشيحاتنا

ليفربول يرفض التجديد لنجمه ليرحل فى يناير المقبل

شاهد.. فريق البحث الجنائي التركي يعاين مقر القنصلية السعودية

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

علي المصيلحي يوضح خطة الوزارة لمواجهة غلاء الأسعار.. فيديو

اليوم.. محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

تشريعية البرلمان: مشروع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات اللجنة

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

الأهلي يطلب تفعيل بند الاتحاد الإفريقي قبل موقعة وفاق سطيف

ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

أسود إنجلترا تكسر سلسلة تاريخية لـ أسبانيا فى المباريات الدولية

7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

طريقة عمل فرايد رايس
عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو
عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟