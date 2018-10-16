تقدم الشيف أماني رفعت، طريقة عمل فرايد رايس- "أرز على البخار"- بشكل شهي ومذاق لا يقاوم.





المقادير :

ملعقة كبيرة زيت فول سوداني

2 بيضة

ذرة حلوة

عود كرفس مفروم

قطعة فلفل رومي أحمر مفروم

2 فص ثوم مفروم

140 جرام بيف قطع

أرز بسمتي أبيض مسلوق

ملعقة كبيرة صويا صوص حلو

بصل أخضر شرائح





طريقة التحضير :

يشوح الثوم في الزيت على النار ثم يضاف البيف





تضاف باقي الخضروات عدا البصل الأخضر.





يفسح مكان للبيضة بالمنتصف؛ لتسوى، ثم تخلط مع المكونات.





يضاف الأرز والصويا صوص ويقلب جيدًا.



