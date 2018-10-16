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رياضة

عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إن النادي "لم ينجرف"؛ للحصول على خدمات حسين الشحات، لاعب العين الاماراتي، قبل رحيله من مصر للمقاصة، موضحا بأن عدم انجراف الأهلي في صفقة حسين الشحات؛ ليس بسبب عدم وجود الأموال، لكن لأن الأهلي كان سيتسبب في وضع تسعيرة غير حقيقية في الوسط الرياضي.

وأضاف، "القيعي" عبر برنامج "ملك وكتابة"، على فضائية الأهلي، أننا جاهزون لضم أي لاعب سيشكل إضافة حقيقية للفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل وصول أخبار بخصوص حسين الشحات، فالجميع يعلم أنه محور اهتمامات الأهلي وأندية أخرى، واللاعب مهتم بالانضمام للأحمر.

وأردف، هناك طرف ثالث وهو نادي العين الإماراتي، فاللاعب ليس حرًا، وسيشارك مع فريقه في كأس العالم للأندية، وأشياء أخرى يجب أن تظل في الاعتبار.

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