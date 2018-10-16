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أخبار العالم

إصابات خطيرة بين أطفال في اليمن بقصف حوثي للحديدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أصيب مدنيين يمنيين، بينهم أطفال، بجروح خطيرة؛ نتيجة قصف، شنته ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون، على منازل مواطنين، في حي منظر الشعبي، بأطراف مدينة الحديدة شمالي غربي اليمن.

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث " الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن شهود عيان، قولهم إن: "القصف الحوثي تسبب في دمار عدة منازل، وإصابة العشرات من ساكني الحي، بينهم أطفال، بإصابات خطيرة وبالغة في الرأس ومختلف أنحاء الجسد".

وتسببت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها علي السلطة اليمنية، في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، نتيجة ظروف الحرب، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم 1.6 مليون طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.

وقصفت الميليشيات الحوثية ودمرت 2372 مدرسة جزئيا وكليا، واستخدمت أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.

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