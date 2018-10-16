تخصيص 162 مكانا لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بكفر الشيخ

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هناك 162 مكانًا مخصصًا للكشف الطبي بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي طبقًا للموقع الجغرافي والكثافة السكانية، والأولوية بالفحوصات ستكون لأصحاب الأرقام القومية.



وقال جودة، إن الفحص سيكون للأمراض غير المعدية مثل "السكر والضغط والسمنة والقلب" بالإضافة إلى فحص فيروس سي، لافتا إلى أن عملية الفحص تمر بعدة مراحل؛ المرحلة الأولي، تشمل الكشف السريع, والمرحلة الثانية لأخذ العينات، ثم مرحلة توفير العلاج اللازم من خلال مؤسسات الدولة، وعمل بروتوكول علاجي.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت في الأول من شهر أكتوبر الحالي، في 9 محافظات، ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018 ، وأن محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تنطلق في 11 محافظة اعتبارًا من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019م.