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رياضة

مدرب منتخب كرواتيا: أهدرنا العديد من الفرص أمام مرمى الأردن

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
نور عادل
أكّد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، أن المواجهة الودية التي خاضها فريقه، أمس الإثنين،أمام الأردن كانت مفيدة للغاية.

وقال داليتش،في تصريحات صحفية عقب المباراة الودية التي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف: "دخلنا في أجواء المباراة بشكل متأخر، بسبب الاحتفاظ بالكرة المبالغ فيه من بعض اللاعبين".

وأضاف داليتش: "عانينا من عدة مشكلات أثناء المباراة أربكت مخططاتنا، مثل تعرض اللاعبون لإصابات طفيفة، بالإضافة إلى التسرع في إنهاء الهجمات".

وتابع: "منتخب الأردن تميز بالسرعة والقدرة على غلق المساحات، لكن المباراة بشكل عام كانت فرصة جيدة للاستعداد للمنافسات المقبلة".

وقال "إننا فزنا 2-1على الأردن، ولكننا لم ننجح في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف".

وأضاف: "ما نزال نمتلك الفرصة للتأهل في بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أنني أرى أن فوز منتخب إنجلترا على إسبانيا ليس مفاجئًا".

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