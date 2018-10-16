شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن انضمام رمضان صبحي المحترف بصفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، للمنتخب الأوليمبي في المراحل الحاسمة بمشوار الفراعنة.



وقال "غريب" في تصريحات تليفزيونية إن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز المنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، و"رمضان صبحي سيكون له دور مع المنتخب الأوليمبي في المراحل الحاسمة بمشواره".



وخاض المنتخب الأوليمبي وديتين أمام الإمارات، ومن المقرر أن يخوض وديتين أمام هولندا وإسبانيا في شهر مارس المقبل.