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حوادث

السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ21 مواطنًا والمدرج أسماؤهم بالبيان بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

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السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

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