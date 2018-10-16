سيكولوجية اللغة دورة تدريبية لذوي القدرات الخاصة بقصر الشاطبي



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة دورة تدريبية بعنوان "سيكولوجية اللغة " بقصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية باعتبار عام 2018 عاما لذوي الإحتياجات الخاصة.



وأقيمت الدورة ضمن نشاط التمكين الثقافي بالفرع، وحاضر فيها أحمد الهندي- أخصائي الصحة النفسية، وناقش على مدار 3 أيام عدة محاور أهمها تعريف التخاطب ووظيفته، وشروط عملية التخاطب، وأسباب تأخر النمو اللغوي واضطرابات النطق والكلام، وظائف اللغة، ومراحل نمو اللغة، وخطوات تأهيل النمو اللغوي لدي الطفل، هذا إلى جانب تقديم مجموعة من الإرشادات للوالدين.



وفي سياق متصل عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "مرحلة المراهقة لذوي الإحتياجات الخاصة.. المشكلات والحلول"، ألقتها د. دينا الإسكندراني خبير الصحة النفسية، ودكتور علم النفس العصبي بجامعة عين شمس.



وتحدثت خلالها عن مفهوم المراهقة، وخصائص تلك المرحلة العمرية، دور الأسرة في توعية الطفل خاصة المعاق ذهنيا لاستيعاب التغيرات التي يمر بها المراهق من الناحية الفسيولوجية والسلوكية والفكرية.

