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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
الدكتور والتأمين
الدكتور والتأمين الصحي بالعاشر
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وللإطمئنان على سير العمل بالمستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والعمل على إزالة كافة المعوقات لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم أفضل الخدمات الطبية بالمستشفى،وذلك بعد صدور قرار بتشغيل المستشفى واستقبال الحالات المرضية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وقام المحافظ بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من مراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

واطلع المحافظ على السجلات المدون بها تاريخ أعمال الصيانة والفحص الدوري للأجهزة المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوي للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة لذلك.

وحرص المحافظ على زيارة المرضى بالمستشفى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة واستمع إلى متطلباتهم لتطوير المنظومة الصحية داخل المستشفى متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأكد محافظ الشرقية أن ملف الصحة على قائمة منظومة العمل،مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع وزيرة الصحة ووكيل الوزارة بالشرقية لتوفير جميع احتياجات المستشفيات بنطاق دائرة المحافظة والعمل على تزويدها بالتخصصات الطبية المطلوبة والأجهزة الطبية اللازمة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات.
محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.. صور

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