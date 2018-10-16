محافظ الجيزة يشكل لجنة لفحص ودراسة غلق كوبري المرازيق لتطويره

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل لجنة متخصصة لفحص ودراسة الغلق الجزئي لكوبري المرازيق بمركز ومدينة البدرشين لرفع كفاءته وإجراء الصيانة اللازمة له.



ويرأس اللجنة اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة البدرشين وممثل من الإدارة العامة لمرور الجيزه وممثل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وعرض نتائج التقرير خلال أسبوع.



وقال المحافظ في بيان، الثلاثاء، إن الكوبري له أهمية خاصة، حيث يربط محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة من خلال قرية المرازيق التابعة لمركز ومدينة البدرشين ومنطقة التبين التابعة لمحافظة القاهرة.



وأشار إلى أنه يشهد إقبالا كثيفا من السيارات وبحاجة إلى صيانة خلال الفترة الحالية.