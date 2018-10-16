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أخبار البلد

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء 44 عمارة بالنورس لسكان العشوائيات فى بورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع و محمد غزاوي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الثلاثاء، يرافقه وزيرا التنمية المحلية والصحة، ومحافظ بورسعيد، مشروع إنشاء 44 عمارة سكنية بقرية النورس جنوب بورسعيد؛ بديل عشوائيات عزب "هاجوج والإصلاح والجناين"، والذي يُعد أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى خدمات هذه المناطق من أجل توفير مساكن لائقة وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع المتوقع افتتاحه قريبًا، والذي يقع على مساحة 16 فدانًا، ويضم 44 عمارة سكنية بعدد 880 شقة، كل شقة 3 غرف وصالة، كما يضم المشروع عددًا من الوحدات الخدمية أبرزها مدرسة، تشمل مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتضم 28 فصلًا، كما يشتمل المشروع على وحدة صحية على مساحة 750 مترًا، وفرن بلدي تمويني يخدم عمارات النورس والمناطق المجاورة،

وخلال زيارته لمشروع عمارات النورس تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أحد الشقق السكنية بالمشروع، وأشاد بجودة التنفيذ، ووجه الشكر للقائمين على المشروع، كما وجه بسرعة التنسيق مع المحافظ لتسكين المستحقين، وصرح مدبولي بأن محافظة بورسعيد ستكون من أولى المحافظات التي سيتم فيها تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، وستنتهي هذه الظاهرة منها تماما، وستصبح بلا عشش، بعدما كان بها عدد كبير من العشش.

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