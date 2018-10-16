ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الشرقية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
وائل شاهين
تمكن ضباط مباحث الشرقية، من إلقاء القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية ما بين آلى وخرطوش، وكمية من المخدرات بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة. 

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث المديرية، من إلقاء القبض على "أدهم ن. ف" 22 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرين، "عبدالمنعم ر. ع" 30 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، "السيد ص. ع" 33 سنة، "محمود أ. م" 31 سنة، ومقيمان ببندر كفر صقر، "صلاح ط. م" 29 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر. 

وضبط بحوزتهم بندقية آلية، و4 فرد خرطوش و18 طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وزنها 150 جرام، و14 لفافة من مخدر البانجو، و220 قرص مخدر، مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ترشيحاتنا

محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

13 سفيرا عربيا يجتمعون للرد على خطوة نقل السفارة الاسترالية للقدس

معلمان يعتديان على طالبين في أسيوط.. وقرار من المحافظ بشأنهما

طالب يصفع معلما على وجهه في أسيوط.. طالبه بالزي المدرسي وإحضار الأدوات

خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

وزير البترول: سفينة تغييز ستغادر موانئ مصر قبل نهاية الأسبوع

بسبب جلوسي بدون إذن المحافظ.. رئيس مدينة أطفيح يكشف سبب إقالته

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

برلمانية: الحشيش هيتباع في السوبر ماركت فى حالة واحدة

رئيس الوزراء: بورسعيد ستكون أول محافظة يتم إعلانها خالية من العشوائيات

فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

مختار جمعة يعلن موعد افتتاح أكاديمية الأوقاف العلمية..فيديو
الأوقاف: تجديد الفتوى أمر حتمى لا مناص منه.. فيديو
خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟