ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الشرقية

تمكن ضباط مباحث الشرقية، من إلقاء القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية ما بين آلى وخرطوش، وكمية من المخدرات بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.





وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث المديرية، من إلقاء القبض على "أدهم ن. ف" 22 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرين، "عبدالمنعم ر. ع" 30 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، "السيد ص. ع" 33 سنة، "محمود أ. م" 31 سنة، ومقيمان ببندر كفر صقر، "صلاح ط. م" 29 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر.





وضبط بحوزتهم بندقية آلية، و4 فرد خرطوش و18 طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وزنها 150 جرام، و14 لفافة من مخدر البانجو، و220 قرص مخدر، مبلغ مالى.



