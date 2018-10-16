ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.. فيديو

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، متانة العلاقات بين البلدين، بحسب قناة "العربية".



واستعرض الأمير بن سلمان مع بومبيو العلاقات التاريخية والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، وأكد ولي العهد أن السعودية والولايات المتحدة يربطهما تحالف قديم وقوي.



وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، مايك بومبيو.



ووجه الوزير الأمريكي شكره لخادم الحرمين الشريفين على التزام السعودية بتحقيق شفاف في قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.