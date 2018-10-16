ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسؤول يمني: إجلاء آلاف المتضررين من الفيضان بمساعدة التحالف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن محافظ المهرة اليمنية راجح سعيد باكريت، أن عدد الأسر المتضررة من الفيضانات التي تم إجلاؤها حتى الآن أكثر من 4500 أسرة في مدينة الغيضة وضواحيها.

وأكد سعيد، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عملية الإجلاء تتم من قبل السلطة المحلية، وبمساندة جوية من قوات تحالف دعم الشرعية، حيث تشارك 4 مروحيات منذ الصباح في عملية الإجلاء من المناطق التي حاصرت الفيضانات سكانها منذ أيام.

ونفى المحافظ وجود أي منظمات إغاثية أممية في المنطقة، لافتا إلى أن جهود الإغاثة تقتصر على الدعم السعودي، وبإسناد من مروحيات التحالف والجيش اليمن ، كما أن هناك مناطق لا تزال معزولة بسبب الفيضانات، ولم يتم الوصول إليها بعد.

يشار إلى أن مصادر طبية أعلنت ،في وقت سابق، وفاة أحد الأشخاص غرقا في مياه السيول، علاوة على 4 آخرين في عداد المفقودين، فيما تم تسجيل 33 إصابة في أوساط المواطنين أغلبهم في مدينة الغيضة أكثر المناطق تضررا، كما تم إجلاء 350 أسرة من منازلها التي تضررت بسبب الفيضانات إلى مدارس ومبان حكومية في مدينة الغيضة.

ترشيحاتنا

تكلفة صادمة لإطلالة نانسي عجرم على mbc.. صور

تأجيل تجديد حبس محاميين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 20 أكتوبر

نيللي كريم بإطلالة موفقة فى مهرجان لندن السينمائي.. صور

مستشار ملك البحرين من مصر: إطلاق مجموعة قنوات إعلامية قريبا ..فيديو

مرض خطير يتفشى في إسرائيل

سيدة لم تتذوق الماء منذ 64 عاما

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟