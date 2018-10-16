مسؤول يمني: إجلاء آلاف المتضررين من الفيضان بمساعدة التحالف

أعلن محافظ المهرة اليمنية راجح سعيد باكريت، أن عدد الأسر المتضررة من الفيضانات التي تم إجلاؤها حتى الآن أكثر من 4500 أسرة في مدينة الغيضة وضواحيها.



وأكد سعيد، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عملية الإجلاء تتم من قبل السلطة المحلية، وبمساندة جوية من قوات تحالف دعم الشرعية، حيث تشارك 4 مروحيات منذ الصباح في عملية الإجلاء من المناطق التي حاصرت الفيضانات سكانها منذ أيام.



ونفى المحافظ وجود أي منظمات إغاثية أممية في المنطقة، لافتا إلى أن جهود الإغاثة تقتصر على الدعم السعودي، وبإسناد من مروحيات التحالف والجيش اليمن ، كما أن هناك مناطق لا تزال معزولة بسبب الفيضانات، ولم يتم الوصول إليها بعد.



يشار إلى أن مصادر طبية أعلنت ،في وقت سابق، وفاة أحد الأشخاص غرقا في مياه السيول، علاوة على 4 آخرين في عداد المفقودين، فيما تم تسجيل 33 إصابة في أوساط المواطنين أغلبهم في مدينة الغيضة أكثر المناطق تضررا، كما تم إجلاء 350 أسرة من منازلها التي تضررت بسبب الفيضانات إلى مدارس ومبان حكومية في مدينة الغيضة.

