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أخبار البلد

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
محمد بدران
بدأت مراسم عزاء الفنان القدير أحمد عبد الوارث بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم ويتلقى العزاء نجله وعدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وكان أول الحضور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمخرج أحمد صقر، والفنان عماد رشاد، وأيمن عزب.


وكان الفنان أحمد عبد الوارث رحل عن عالمنا امس الإثنين عن عمر ناهز 71 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أسابيع وتم نقله للمستشفى.

كان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد عبد الوارث في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "أرض جو"، للنجمة غادة عبد الرازق، أما في السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتى 2" مع الفنان تامر عبد المنعم.
أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور
أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور
أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور
أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

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