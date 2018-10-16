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ديني

وزير الشئون الإسلامية بسنغافورة يزور مشيخة الأزهر.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، ماساجوس ذو الكفل، وزير الموارد المائية والري، الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بزيارة الوزير، موضحًا أن الأزهر مؤسسة تعليمية ودعوية، تُعنى بنشر الفكر الوسطي للإسلام، والحفاظ على التراث، مضيفا أن الأزهر يسعى إلى تطوير العلوم والتخصصات الأخرى، والاستفادة من تقدم دولة سنغافورة في المجال التكنولوجي.

من جانبه أعرب ماساجوس ذو الكفل، عن سعادته بزيارة مشيخة الأزهر الشريف، موجهًا الشكر لهذه المؤسسة العريقة على دعمها الدعوي والتعليمي لسنغافورة، مشددًا على أنه ليس من بين خريجي الأزهر في سنغافورة إرهابيون ولا متطرفون، وهم الأكثر استعدادًا للاندماج داخل بلادهم بسبب دراستهم لمناهج الأزهر وفكره المعتدل.

وحرص ماساجوس ذو الكفل ، والوفد المرافق له على زيارة المركز العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، مشيدًا بجهود المركز في مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى المضللة.
وزير الشئون الإسلامية بسنغافورة يزور مشيخة الأزهر.. صور
وزير الشئون الإسلامية بسنغافورة يزور مشيخة الأزهر.. صور
وزير الشئون الإسلامية بسنغافورة يزور مشيخة الأزهر.. صور

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