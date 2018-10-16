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أخبار العالم

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:43 م
أرشيفية
أرشيفية
لانا طارق
سلطت الصحف الروسية الضوء على مسألة عودة الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر ومن بين تلك التقارير ما نشرته صحيفة "روسكيا جازينا "الروسية والتي قالت إنه من المقرر التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وروسيا بهذا الشأن.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من عدم الإفصاح عن ما تحتوي عليه هذه الاتفاقيات، لكن من المتوقع أن يتم التطرق فيها إلي مسألة عودة الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك وفق بيان وزير النقل الروسي يفجيني ديتريش، والذي صرح فيه سابقا بأن روسيا تناقش مع مصر إمكانية خضوع مطارات البحر الأحمر للتفتيش الدوري.

ومن جانبها صرحت عضوة لجنة غرفة التجارة والصناعة للسياحة والمديرة العامة لواحدة من أكبر شركات تشغيل الرحلات الروسية، آنا بودغورنايا – بأن أى أحاديث عن عودة السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر هى تنبات وتوقعات، قائلة: "ننتظر أن يحسم اللقاء الحالى الوضع، لكن إذا تم اتخاذ قرار بشأن عودة الرحلات الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر، أعتقد أن التنفيذ الفعلى لذلك القرار سيكون في غضون أسبوعين".

ومن جانبها تعتقد مايا لومدزه المديرة التنفيذية لرابطة مشغلى الرحلات السياحية فى روسيا أنه لا يوجد أى صعوبات تعيق استمرار الرحلات الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية بالنسبة للسياح، وإذا تم اتخاذ قرارات إيجابية بشأن تلك المسألة سيبدأ تدفق السياح إلى شرم الشيخ و الغردقة فى غضون أسبوعين وستتعافى السياحة تدريجيا خلال شهر.

وأضافت الخبيرة أن قرار استئناف الرحلات المنتظمة إلى القاهرة، وليس إلى الغردقة وشرم الشيخ، يمكن أن يكون خطوة أولية نحو عودة السياحة لمنتجعات البحر الأحمر"بالطبع، سيكون هناك سائحون مستعدون لدفع ثمن تكلفة الرحلات شاملة، ولكن لن يكون هناك تدفق جماعي"، وذلك كما ذكرت مايا لومدزه أنه في عام 2017، زار 94 ألف سائح روسي مصر دون اللجوء لشركات سياحية.

كما تبين أنه فى عام 2014 وصل عدد السياح الروس فى مصر إلى 2.6 مليون سائح وفقا لـهيئة الإحصائيات الروسية.

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