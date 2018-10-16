أحمد موسى: زيارة السيسي لروسيا في توقيت مهم للغاية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا في غاية الأهمية في الوقت الحالي.



وأضاف «موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه من المقرر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر وموسكو لتطوير العلاقات المصرية الروسية غدا، مؤكدا أن القرار الروسي قوي باعتبارها دولة عظمى مثل أمريكا.



وأوضح أن رئيس الوزراء الروسي أكد أن مصر شريك رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد من قاعدة روسية.



وأشار موسى إلى أنه سيتم التشاور بين البلدين لاستئناف الرحلات السياحية من موسكو إلى القاهرة، مؤكدا أن المطارات المصرية على أعلى مستوى للتأمين.