مبعوث بوتين للشرق الأوسط: نتشاور مع الرئيس السيسي لكي نتعلم منه

قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية، ومبعوث بوتين للشرق الأوسط، إن العلاقة بين مصر وروسيا تتطور بشكل ملحوظ ومميز للغاية خاصة في الفترة الأخيرة.



وأضاف بوجدانوف في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج رأي عام المذاع عبر فضائية " ten " ، أن هناك تطورات تحدث داخل منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، لذلك نلجأ إلى التشاور مع الدولة المصرية، مردفا "نتشاور مع الرئيس السيسي لكي نتعلم منه"، معربا عن تمنياته باستمرار مصر في أعمالها الرائدة في شؤون الشرق الأوسط.



وأوضح أن العلاقة بين مصر وروسيا تتشابه في كثير من الآراء والمجالات، مضيفا أن الثقة والمصداقية هم عنوان العلاقة المصرية الروسية في الوقت الحالي.



وأشار إلى وجود تعاون مصري روسي من أجل إنهاء قضايا المنطقة" سوريا واليمن وليبيا وفلسطين"، مؤكدا أن القمة المصرية الروسية تزيد من متانة العلاقة بين البلدين.