ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مبعوث بوتين للشرق الأوسط: نتشاور مع الرئيس السيسي لكي نتعلم منه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:09 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية ، ومبعوث بوتين للشرق الأ
حسام الحارتي
قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية، ومبعوث بوتين للشرق الأوسط، إن العلاقة بين مصر وروسيا تتطور بشكل ملحوظ ومميز للغاية خاصة في الفترة الأخيرة.

وأضاف بوجدانوف في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج رأي عام المذاع عبر فضائية " ten " ، أن هناك تطورات تحدث داخل منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، لذلك نلجأ إلى التشاور مع الدولة المصرية، مردفا "نتشاور مع الرئيس السيسي لكي نتعلم منه"، معربا عن تمنياته باستمرار مصر في أعمالها الرائدة في شؤون الشرق الأوسط.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وروسيا تتشابه في كثير من الآراء والمجالات، مضيفا أن الثقة والمصداقية هم عنوان العلاقة المصرية الروسية في الوقت الحالي.

وأشار إلى وجود تعاون مصري روسي من أجل إنهاء قضايا المنطقة" سوريا واليمن وليبيا وفلسطين"، مؤكدا أن القمة المصرية الروسية تزيد من متانة العلاقة بين البلدين.

ترشيحاتنا

سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو

لأول مرة.. إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة قدم.. فيديو

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

مستشفى بورفؤاد أول نقطة لاستقبال العاملين بمشروعات شرق بورسعيد.. فيديو

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

الحرس الثوري الإيراني: مقتل أمير داعش في ديالي مخطط هجوم العرض العسكرى

البرازيل تعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

طريقة تحضير الهريسة الدمياطي في المنزل بأقل التكلفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية
تقرير شامل عن آخر تطورات حملة 100 مليون صحة.. فيديو
أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟