نيمار يصنع هدف الفوز للبرازيل في شباك الأرجنتين ..فيديو

تمكن المنتخب البرازيلى، من تسجيل الهدف الأول في شباك نظيره الأرجنتينى، بالدقيقة 90 من زمن مواجهة السوبر كلاسيكو المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التى تضم بجانبهما السعودية والعراق.



سجل جواو ميراندا، الهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق عرضية نموزجية عن طريق نيمار.



يذكر أن المنتخب الأرجنتينى كان قد حقق الفوز على نظيره العراقى بنتيجة 4 – 0، فيما انتصر المنتخب البرازيلى على نظيره السعودى، الجمعة الماضى، بنتيجة 2 – 0.



