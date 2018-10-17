أوكرانيا تفوز على التشيك بهدف في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم على ضيفه التشيك بهدف دون رد، خلال اللقاء، الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد "متاليست" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى المستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ورفع منتخب أوكرانيا بهذا الفوز، رصيده إلى 9 نقاط متصدرا مجموعته، أمام التشيك صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط.



أحرز هدف أوكرانيا والمباراة الوحيد اللاعب روسلان مالينوفسكي في الدقيقة "43".



وفي نفس المستوى وضمن الجولة ذاتها، فاز منتخب ويلز على مضيفه إيرلندا "1-0" في المجموعة الرابعة ليرفع ويلز رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة، فيما استمر إيرلندا في قاع المجموعة بنقطة وحيدة.



وبالمجموعة الثالثة، فاز منتخب النرويج على ضيفه بلغاريا بهدف دون رد ليرفع منتخب النرويج رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن نظيره البلغاري صاحب المركز الثاني وبنفس الرصيد.



فيما تعادل منتخب سلوفينيا مع نظيره القبرصي "1-1" ليرفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة أمام المنتخب القبرصي الذي استمر في قاع المجموعة بنقطة وحيدة.



وفي المستوى الرابع، فاز منتخب جورجيا على نظيره لاتفيا بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، ويتوقف رصيد لاتفيا عند النقطة الثانية في المركز قبل الأخير.



وفاز منتخب جبل طارق على نظيره ليشتنشتاين "2-1" ضمن المجموعة الرابعة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، أمام ليشتنشتاين الذي استمر في المركز الأخير بـ3 نقاط.