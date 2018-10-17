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أخبار العالم

فلسطين رئيسا لمجموعة الـ77 .. والصين داخل عمومية الأمم المتحدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
حسن محرم
فازت فلسطين بأغلبية كاسحة، في التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين في الجمعية.

ويرجع فوز فلسطين في هذا التصويت، إلى مصر، التي أعدت مشروع القرار الذي تم التصويت عليه، بموافقة 146 دولة، في حين رفضت 3 دول فقط، وهي "الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا"، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

ويسمح هذا القرار لدولة فلسطين بالمشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها المجموعة لعام 2019، كما سيمنحها حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة، وكذلك المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية، ، بحسب "الأناضول".

ورغم أن فلسطين عضو كامل العضوية في مجموعة الـ 77 والصين، إلا أنها مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

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