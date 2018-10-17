ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط سائق بحوزته ٢ كيلو حشيش بملوى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على سائق بحوزته ٢ كيلو جرام حشيش مخدر بهدف الاتجار فيها.

تلقى اللواء مدير أمن المنيا إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ملوى من ضبط حمدى .م ٢٩ سنة سائق، السابق اتهامه في قضية ( سلاح نارى ) وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 800 جنيه وقطعتي سلاح أبيض وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ترشيحاتنا

بلقيس تحقق 2.5 مليون بكليب أهلا يا ماما

كاتب يشبه مصر بقطاع غزة والسادات بالسنوار.. إسرائيل لا تفيق من غطرستها إلا بضربات موجعة.. وشكوك حول استيعاب تل أبيب لدرس 1973

كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك

شاهد.. توتا نجم مسرح مصر في سن الطفولة

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ضبط سائق بحوزته ٢ كيلو حشيش بملوى

شريف إسماعيل يسلم الرئيس التشادي رسالة خاصة من السيسي

هم يبكي وهم يضحك.. من أرشيف صفحات الوفيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في مشروعات محطات تحلية المياه
طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم
يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟