ضبط سائق بحوزته ٢ كيلو حشيش بملوى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على سائق بحوزته ٢ كيلو جرام حشيش مخدر بهدف الاتجار فيها.





تلقى اللواء مدير أمن المنيا إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ملوى من ضبط حمدى .م ٢٩ سنة سائق، السابق اتهامه في قضية ( سلاح نارى ) وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 800 جنيه وقطعتي سلاح أبيض وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



