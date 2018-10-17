وزيرة التخطيط: الرئيس كلفنا بالعمل على بناء الإنسان المصري.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ملف بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، مؤكدة أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة جدًا لهذا الملف، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء فترة رئاسته الثانية.



وأضافت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هذا الصباح" بفضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هناك عدة محاور يجري العمل عليها لتوفير حياة أفضل للمواطنين، أبرزها توزيع الاستثمارات وكيفية العمل عليها، حيث أن توزيع الاستثمارات العامة يساعد في تحقيق هذا الهدف.



وأشارت إلى أن الدولة وضعت أولوية خاصة لقطاع الصحة، وهو ما ظهر في مبادرة المسح الشامل للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية، والانتهاء من قوائم الانتظار.