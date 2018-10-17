انتحار طالبة بسبب تعنيف معلمها لها لضعف مستواها الدراسى

أقدمت طالبة بالصف الأول الإعدادي الأزهرى على الانتحار بسبب تعنيف معلمها لها لعدم انتظامها في تلقى دروسها وضعف مستواها.
قامت الطالبة بشنق نفسها بقطعة من القماش مثبتة بالقائم الحديدي بمروحة سقف غرفة نومها .
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول المدعوه دينا .ه.ع. 15 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي بالمعهد الأزهري للفتيات بوادي النطرون ومقيمه عزبة الصعايدة بدائرة المركز " جثة هامدة "إثر إصابتها "سحجات وكدمات وجروح بالرقبة وأجزاء متفرقة بالجسم ".
بتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره " وجود الإصابات المشار إليها" ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى .
وبسؤال والدها هانى .ع.ق.38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بقيامه بالتعدي على نجلته المذكورة بالضرب ( بسلك كهربائى ) " بقصد تأديبها " لعدم انتظامها في تلقى دروسها وضعف مستواها الدراسي حيث تركها لتلقي درس ديني صحبة مُدرسها سالم .ط.ع. 46 سنة ومقيم قرية تروجى بمركز أبوالمطامير، وعقب إنتهاء الأخير من الدرس " قام بتعنيفها ثم انصرف بصحبته وفوجئ بإتصال من زوجته يتضمن قيام نجلته بشنق نفسها بقطعة من القماش مثبتة بالقائم الحديدي بمروحة سقف غرفة نومها .. فقام بمساعدة المدرس المذكور بإنزالها ونقلها للمستشفى وتبين وفاتها .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .