توزيع 13 خريج هندسة على الخدمة العامة بمحليات الأقصر.. صور

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع عدد من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الحاصلين على بكالوريوس هندسة، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة، وذلك في مجال تخصصهم.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتبارًا من 1 اكتوبر 2018، مشيرا إلى أن المكلفين حاصلين على بكالوريوس هندسة وسيتم الاستفادة منهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن، موضحا أن عددهم 13 خريجا وخريجة.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالشباب والفتيات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجي كليات الهندسة، مؤكدا أن فترة عملهم ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف في اختيار مجال العمل، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته، ومعاملة المكلفين المعاملة اللائقة أثناء العمل مثل نظرائهم المعينين.