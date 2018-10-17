أستاذ شريعة: استخدام الهندسة الوراثية في أغراض شريرة لا يجوز شرعا

قال الدكتور محمـد قاسـم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إن الشريعة الإسلامية حَثَّت على التداوي وطلب العلاج؛ حرصًا منها على مصالح البشر التي لا تتحقق ولا تستقيم إلا مع سلامة الأبدان من الآفات والأمراض، وأن الأصل في التداوي هو الإباحة إلا إذا تضمن من الوسائل والأساليب ما لا تقره الشريعة الإسلامية، إن ما ظهر حديثا من أسباب العلاج والتداوي، وهو ما عُرِف في الأوساط العلمية والطبية باسم الهندسة الوراثية – يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الأمراض أو في إنتاج العقاقير والأدوية التي تعالج بعض الأمراض، أو تخفف الضرر منها، ما دام أنه لا يترتب على استعمالها ضرر أكبر.





وأضاف "المنسي" خلال كلمته باليوم الثانى بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، لا يجوز شرعًا استخدام الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة، وفي كل ما هو محرم شرعا، أو للعبث بالحياة الإنسانية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية.



