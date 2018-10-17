الشباب والرياضة تعلن تنفيذ مشروع مدرسة أفريقيا الصيفية 2063

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها بصدد تنفيذ برنامج الوعي الأفريقي النسخة الرابعة "مدرسة أفريقيا الصيفية 2063 " ، بمشاركة 100 شاب وفتاة من الشباب والفتيات المصريين والأفارقة في الفئة العمرية من 18 – 35 عاما، وذلك خلال الفترة من 20 – 30 ديسمبر القادم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.





يأتي ذلك في ضوء التحضيرات لرئاسة مصر الاتحاد الافريقي 2019 ، وإيمانًا من وزارة الشباب والرياضة علي تقوية العلاقات المصرية الأفريقية بدمج الشباب الأذفريقي مع نظيره المصري، والتوعية بالمخاطر التي تواجه القارة ، والربط بين بين رؤية 2030 ورؤية الاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية ، و تغيير الصورة الذهنية لدي الشباب المصري عن القارة الافريقية علي مستوى الجمهورية.





ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل ، وبرنامج تثقيفي لزيارة بعض مؤسسات الدولة ( مجلس النواب – جامعة الدول العربية – وزارة الخارجية – الهيئة العامة للاستعلامات – معهد البحوث و متحف الزعيم جمال عبد الناصر )، إضافة إلي برنامج ترفيهي لزيارة قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي .



