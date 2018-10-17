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رياضة

الشباب والرياضة تعلن تنفيذ مشروع مدرسة أفريقيا الصيفية 2063

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها بصدد تنفيذ برنامج الوعي الأفريقي النسخة الرابعة "مدرسة أفريقيا الصيفية 2063 " ، بمشاركة 100 شاب وفتاة من الشباب والفتيات المصريين والأفارقة في الفئة العمرية من 18 – 35 عاما، وذلك خلال الفترة من 20 – 30 ديسمبر القادم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

يأتي ذلك في ضوء التحضيرات لرئاسة مصر الاتحاد الافريقي 2019 ، وإيمانًا من وزارة الشباب والرياضة علي تقوية العلاقات المصرية الأفريقية بدمج الشباب الأذفريقي مع نظيره المصري، والتوعية بالمخاطر التي تواجه القارة ، والربط بين بين رؤية 2030 ورؤية الاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية ، و تغيير الصورة الذهنية لدي الشباب المصري عن القارة الافريقية علي مستوى الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل ، وبرنامج تثقيفي لزيارة بعض مؤسسات الدولة ( مجلس النواب – جامعة الدول العربية – وزارة الخارجية – الهيئة العامة للاستعلامات – معهد البحوث و متحف الزعيم جمال عبد الناصر )، إضافة إلي برنامج ترفيهي لزيارة قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي .

ويختتم البرنامج باحتفالية اليوم العالمي للشباب الأفريقي بحضور عدد من الشخصيات العامة المعنية بالشأن الافريقي وكبار المسئولين والسفراء ، ويقدم بالحفل عروض فلكلورية من خلال فريق محكي الشباب للفنون الشعبية المصرية وفرقة فنون شعبية أفريقية ، وتسجل فعاليات البرنامج علي قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع التليفزيون المصري .

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